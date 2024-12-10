Главой временного правительства Сирии стал Мухаммед аль-Башир

Мухаммед аль-Башир

CentralAsia (CA) - Главой временного правительства Сирии назначен Мухаммед аль-Башир — соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани, передает «Аль-Джазира».

Мухаммед аль-Башир прежде возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, руководившее провинцией Идлиб. Приоритетами переходного правительства он назвал «контроль в сфере безопасности, предоставление услуг и обеспечение постепенного перехода» власти.

«Оно (правительство) будет курировать вопросы государственного управления в течение переходного периода, который может завершиться 1 марта. Нам было поручено вести дела сирийского правительства до 1 марта 2025 года»,— сказал Мухаммед аль-Башир в обращении.

Телеканал «Аль-Джазира» накануне сообщал, что договоренность о назначении Мухаммеда аль-Башира была достигнута на встрече одного из лидеров сирийской оппозиции, Ахмеда Аш-Шара, и премьера уходящего правительства Мухаммеда Гази аль-Джалали. В 2022 году Мухаммед аль-Башир был министром развития и гуманитарных вопросов в Идлибе, контролируемом ХТШ еще до наступления исламистов.

Башар Асад правил страной с 2000 года, а его семья — с 1971-го. 8 декабря коалиция исламистских группировок, начавших 27 ноября полномасштабное наступление в Сирии, объявила о захвате власти и бегстве президента. Вскоре МИД РФ сообщил, что Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем». Мухаммед Гази аль-Джалали тогда же заявил о готовности передать власть лидерам антиправительственных сил.