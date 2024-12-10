Израиль сообщил, что уничтожил военный флот Сирии

CentralAsia (CA) - Военно-морские силы Израиля в ночь на 10 декабря уничтожили сирийский военный флот, заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, передаёт The Times of Israel.

Атака осуществлялась в рамках «широкомасштабной операции по устранению стратегических угроз».

Источники The Times of Israel уточнили, что сирийские суда были уничтожены в результате ракетных атак по бухте Минет-эль-Бейда и порту Латакия.

«В последние несколько дней Армия обороны Израиля действовала, чтобы атаковать и уничтожать стратегические объекты, которые угрожают государству Израиль»,— сказал Исраэль Кац во время посещения военно-морской базы в Хайфе. «Тот, кто пойдет по стопам (покинувшего пост президента Сирии Башара) Асада, закончит так же, как Асад»,— добавил он.

Исраэль Кац также подтвердил, что израильские военные укрепляют позиции в буферной зоне между Сирией и Голанскими высотами. На юге Арабской Республики Израиль планирует создать демилитаризованную зону без постоянного присутствия ЦАХАЛ. Тем самым Тель-Авив намерен гарантировать отсутствие угрозы со стороны сирийских группировок, пояснил министр обороны.

Минувшей ночью израильские истребители нанесли удары примерно по 250 военным целям. Источники в службах безопасности и офицеры сирийской армии в разговоре с Reuters назвали атаку самой мощной из всех предыдущих. Атакам подверглись крупнейшие сирийские авиабазы, а также склады с вооружением, которые могли бы использовать исламистские группировки, пишет WSJ. СМИ сообщали, что израильские танки продвинулись за пределы буферной зоны и оказались на расстоянии примерно 21 км от Дамаска, однако ЦАХАЛ это отрицал.