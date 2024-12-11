Монгольские юные шахматисты завоевали золотые, серебряные и бронзовые медали на чемпионате Азии среди школьников

CentralAsia (MNG) -

Тайская шахматная ассоциация под эгидой Азиатской шахматной федерации (ACF) и Международной шахматной федерации (FIDE) организовала 18-й чемпионат Азии по шахматам среди школьников.

Всего в турнире приняли участие 534 юных шахматиста, из нашей страны соревновались 43 шахматиста. В своих возрастных категориях многие наши представители завоевали медали различных проб.

Спортсмен клуба «Хутагт Мэлмий» аймака Дорноговь УХААНБИЛЭГ Уранбилэг выступил в категории мальчиков 7 лет и завоевал золотую медаль, в категории юношей 11 лет спортсмен АНАНД Цогтбилэг клуба «Босоо Ноён» завоевал золотую медаль и в категории девочек 7 лет спортсменка клуба «Гэгээн арвай» ЦЭЛМЭГ Болд-Эрдэнэ завоевала серебряную медаль. Также двое наших спортсменов завоевали медали в рапиде. Спортсмен академии «ABChess» Х. ӨЛЗИЙХИШИГ Хишигбат завоевал серебро в категории юношей 6-17 лет, а спортсменка спорткомитета «Алдар» МАРАЛ Алтанхуяг завоевала бронзовую медаль в категории девушек 14-15 лет.

источник: MiddleAsianNews

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