Германия и Монголия конвертируют долг в размере €29 млн в инвестиции в общественное здравоохранение

CentralAsia (MNG) -

Федеративная Республика Германия через Банк развития KfW и правительство Монголии через Министерство финансов подписали сегодня историческое соглашение о конвертации €29 млн долга Монголии в инвестиции в общественное здравоохранение.

Благодаря новым средствам Монголия расширит доступ к лечению туберкулеза, улучшит выявление и лечение случаев заболевания и расширит услуги по ВИЧ для ключевых и уязвимых групп населения. Страна также использует инвестиции для перехода к более интегрированной и эффективной системе здравоохранения.

Соглашение было подписано в рамках инициативы Глобального фонда Debt2Health — инновационного механизма финансирования, призванного стимулировать внутреннее финансирование здравоохранения путем преобразования выплат по долгам в жизненно важные инвестиции в программы общественного здравоохранения. В рамках индивидуально согласованных соглашений об «обмене долгами» страна-кредитор отказывается от погашения кредита, когда страна-бенефициар соглашается инвестировать все или часть высвободившихся ресурсов в программу, поддерживаемую Глобальным фондом.

Германия — второй по величине европейский донор Глобального фонда и четвертый по величине государственный донор в целом — была ведущим сторонником механизма Debt2Health Глобального фонда как при пилотном запуске концепции в 2007 году, так и при поддержке схемы в качестве кредитора в многочисленных последующих транзакциях.

Совместная целевая группа по финансам и здравоохранению G20 активно поддерживает такие соглашения об обмене долгов на здравоохранение как часть более широкой стратегии по укреплению финансирования здравоохранения в странах с низким и средним уровнем дохода, решению проблемы долгового бремени и повышению готовности к пандемиям и всеобщему охвату услугами здравоохранения.

Жавхлан Болд, министр финансов Монголии, сказал: «Это соглашение о конверсии долга иллюстрирует приверженность Монголии укреплению своих систем здравоохранения и достижению долгосрочных результатов в области здравоохранения. При поддержке Германии и Глобального фонда мы можем удовлетворить критические потребности в области здравоохранения в наших сообществах и повысить устойчивость нашего сектора здравоохранения».

Гельмут Кулитц, посол Федеративной Республики Германия в Монголии, сказал: «Эта конверсия долга является новым и инновационным элементом в нашем сотрудничестве с Монголией. Перенаправляя ресурсы на приоритеты здравоохранения Монголии, мы обеспечиваем устойчивое развитие и укрепляем национальную устойчивость. Это значительный вклад в общенациональное улучшение системы здравоохранения Монголии».

Франк Бонет, директор банка развития KfW, сказал: «Подписание этого соглашения об обмене долгами знаменует собой значительный шаг в нашем давнем и доверительном финансовом сотрудничестве с Монголией. Этот проект отражает нашу приверженность поддержке Монголии в улучшении ее услуг здравоохранения и обеспечении того, чтобы пострадавшие люди получали необходимое лечение и поддержку».

Питер Сэндс, исполнительный директор Глобального фонда, сказал: «Debt2Health — это преобразующий механизм, который укрепляет финансирование здравоохранения и улучшает доступ к медицинской помощи. Мы приветствуем Германию и Монголию за их лидерство в использовании инновационного финансирования для борьбы с инфекционными заболеваниями, такими как туберкулез и ВИЧ, а также за повышение готовности к пандемии. Мы надеемся, что это вдохновит другие страны на изучение аналогичных подходов для улучшения глобального здравоохранения».

С момента своего создания в 2007 году механизм Debt2Health привлек около 330 млн долларов США в виде финансирования здравоохранения. Соглашения об обмене долгами охватывают ряд стран, включая Австралию, Германию и Испанию с одной стороны; и Камерун, Кот-д'Ивуар, Демократическую Республику Конго, Египет, Сальвадор, Эфиопию, Индонезию, Иорданию, Монголию, Пакистан и Шри-Ланку с другой стороны.

Глобальный фонд намерен продолжать разрабатывать и внедрять практические, инновационные механизмы финансирования для усиления воздействия на три заболевания. Эти решения дополняют государственные расходы и усиливают внутреннее финансирование здравоохранения.

источник: MiddleAsianNews

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