Страны Персидского залива заинтересованы в разведке критических полезных ископаемых, заявил премьер-министр Монголии

CentralAsia (MNG) -

Страна, не имеющая выхода к морю, является родиной востребованных полезных ископаемых, необходимых для перехода к чистой энергии

Государства Персидского залива хотят участвовать в разведочных работах Монголии по добыче критических полезных ископаемых, поскольку они стремятся построить цепочки поставок товаров, необходимых для энергетического перехода, сообщил премьер-министр страны The National.

На прошлой неделе Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай посетил ОАЭ, Саудовскую Аравию и Бахрейн с целью углубления экономических связей с регионом, особенно в сфере горнодобывающей промышленности, возобновляемых источников энергии и финансов.

Не имеющая выхода к морю страна, расположенная между Китаем и Россией, выстраивает дипломатические и экономические отношения с другими странами, помимо России и Китая, ее двух крупнейших торговых партнеров.

«Правительства стран Персидского залива выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с нами в области геологической разведки и картирования важнейших полезных ископаемых, чтобы мы могли сотрудничать в рамках проектов по разведке полезных ископаемых», — сказал г-н Оюун-Эрдэнэ.

«У нас есть богатые ресурсы полезных ископаемых. Что касается стран Персидского залива, то у них есть ноу-хау и технологии, особенно в сфере энергетики».

Монголия, крупный экспортер коксующегося угля и меди, в первую очередь в Китай, стремится расширить разведку новых месторождений критически важных минералов, включая никель, литий и редкоземельные металлы. Проект Оюу-Толгой, контрольный пакет акций которого принадлежит горнодобывающей компании Rio Tinto, как ожидается, станет четвертым по величине медным рудником в мире по объему производства к 2030 году.

Такие критически важные минералы, как медь, литий, никель и кобальт, имеют решающее значение для поддержки развития технологий чистой энергии, включая ветряные турбины, электросети и электромобили.

ОАЭ и Саудовская Аравия изучают или инвестируют в горнодобывающие проекты в Африке и Латинской Америке, регионах, богатых критически важными минералами. Они также отдают приоритет развитию внутренних перерабатывающих мощностей, чтобы снизить зависимость от иностранных поставщиков и повысить ценность своих экономик.

Г-н Оюун-Эрдэнэ заявил, что страны Персидского залива и Монголия также могли бы сотрудничать в проектах энергетического перехода и строительства городов-спутников в Монголии.

В субботу Масдар принимал делегацию Монголии во главе с г-ном Оюн-Эрдэнэ для обсуждения сотрудничества в области возобновляемых источников энергии, устойчивого развития и обмена опытом для укрепления двусторонних торговых связей, сообщила базирующаяся в Абу-Даби компания по производству чистой энергии в сообщении на X. Чиновник также встретился с суверенными инвестиционными фондами Абу-Даби.

«Для Монголии очень важно перенять передовой опыт и передовую практику этих стран... и страны Персидского залива также выразили свою заинтересованность в сотрудничестве с нами по городам-спутникам», - сказал г-н Оюун-Эрдэнэ.

Монголия активно развивает города-спутники вокруг своей столицы Улан-Батора, где проживает около половины населения страны. Крупный город — это запланированный проект долины Хөшигт, который сможет разместить 150 000 человек к 2040 году, согласно сообщениям местных СМИ.

Сделка с Индией

В прошлом месяце агентство Reuters сообщило, что Индия ведет переговоры с Монголией о создании предварительного пакта, который будет сосредоточен на поставках минералов между двумя странами. Пакт будет сосредоточен на транзите минералов, таких как уголь и медь, говорится в нем.

«Мы ведем переговоры с правительством Индии об экспорте коксующегося угля», — сказал г-н Оюун-Эрдэнэ, но не раскрыл дополнительных подробностей.

По данным Международного энергетического агентства, рост мировой торговли коксующимся углем в прошлом году был в значительной степени обусловлен Монголией, которая за год увеличила свой экспорт более чем вдвое, до примерно 54 миллионов тонн.

Китай является основным покупателем монгольского угля. Новая железная дорога между Таван-Толгоем на юге Монголии и Гашуунсухайтом—Ганцмодом на границе с Китаем была введена в эксплуатацию в конце 2022 года, что значительно увеличило возможности Монголии по экспорту угля во вторую по величине экономику мира и крупнейшую страну-производителя стали.

«Монголия очень активна во внешней политике, и мы сотрудничаем со многими странами мира», — сказал г-н Оюун-Эрдэнэ.

В прошлом году Франция и Монголия подписали соглашение на сумму $1,7 млрд. на разработку уранового рудника Зөөвч-Овоо на юго-западе Монголии. Проект, возглавляемый французской ядерной компанией Orano, направлен на обеспечение поставок урана для Франции, которая сильно зависит от атомных электростанций, а также на содействие экономическому росту Монголии.

Г-н Оюун-Эрдэнэ сообщил, что обе страны вскоре завершат инвестиционное соглашение, что откроет путь к началу строительства.

Экономический рост

Ожидается, что экономика Монголии продемонстрирует сильный рост в следующем году, обусловленный продолжающимся расширением добычи угля и меди. В прошлом месяце Международный валютный фонд повысил свой прогноз экономического роста Монголии в следующем году с 6 до 7 процентов, позиционируя страну как одну из самых быстрорастущих экономик мира.

Г-н Оюун-Эрдэнэ уверен, что Монголия сможет «сохранить» свой экономический рост, несмотря на замедление темпов роста в Китае, ее крупнейшем торговом партнере.

«В ближайшем будущем мы работаем над открытием большего количества экспортных пограничных портов для экспорта в Китай, поэтому я уверен, что это будет способствовать расширению торговли между нашими двумя странами и увеличению объема нашей продукции, отправляемой в Китай», — сказал он.

«Поэтому, независимо от экономической ситуации в мире и Китае, мы уверены, что сможем сохранить экономические показатели».

автор: Джон Бенни

перевод: Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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