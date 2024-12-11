Более 50 монгольских компаний получили знак сертификации «Women Owned»

CentralAsia (MNG) -

5 декабря 2024 года She Trades Hub в Монголии организовал мероприятие «She Leads» в Национальной художественной галерее Монголии для продвижения продукции и услуг предприятий, возглавляемых женщинами. Мероприятие также ознаменовало запуск веб-сайта www.womenowned.mn, посвященного поддержке женского предпринимательства.

С 2017 года Всемирная торговая организация в сотрудничестве с Международным торговым центром организует инициативу «She Trades» с целью расширения участия женщин-предпринимателей в международной торговле.

На сегодняшний день инициатива «She Trades» открыла 17 региональных центров в Азии, Африке, Южной Америке, Карибском бассейне и Европе. В 2023 году Монголия создала свой центр She Trades при Национальной торгово-промышленной палате Монголии для расширения прав и возможностей женщин-предпринимателей, став 15-м членом инициативы. Центр ввел и внедрил сертификационный знак «Women Owned» для поддержки женщин-предпринимателей и продвижения их деятельности среди общественности.

Помимо содействия устойчивому развитию и инициативам зеленого бизнеса, коммерческие банки Монголии теперь адаптируют свои продукты и услуги для поддержки предприятий, возглавляемых женщинами.

В настоящее время более 50 монгольских компаний и предприятий получили сертификационный знак «Women Owned». В частности, во время мероприятия «She Leads» компании «Savanna Organica», «Global Talent Management» и «Monfoodland» получили свои сертификационные знаки «Women Owned» и официально присоединились к монгольскому центру She Trades.

Их членство в She Trades Hub откроет новые деловые возможности в торговле с другими членами Инициативы и усилит способность конкурировать на международных и региональных рынках.

В Монголии 68 процентов руководителей предприятий — женщины, что является относительно высокой долей. Среди них 87 процентов предприятий, возглавляемых женщинами, являются микропредприятиями с численностью сотрудников до 10 человек. Среди 200 тысяч зарегистрированных предпринимателей 42 процента, или 84 тысячи, — женщины. Кроме того, женщины составляют 72 процента рабочей силы в таких секторах, как общественное питание, розничная торговля, финансовые услуги, образование и здравоохранение.

источник: MiddleAsianNews

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