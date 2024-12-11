Заявление Торгово-промышленной палаты Монголии о переносе сроков подписания временного соглашения о свободной торговле с ЕАЭС

CentralAsia (MNG) -

Подписание временного соглашения между Монголией и ЕАЭС запланировано на 25 декабря, сообщил торговый представитель России в Монголии Максим Васильев.

Однако Монгольская торгово-промышленная палата выступила с заявлением по этому поводу.

Совет директоров Палаты выступил с заявлением о переносе сроков подписания соглашения о временной свободной торговле между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией.

В заявлении говорится:

«Поспешное заключение временного/промежуточного торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами — Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой и Российской Федерацией — без достаточных расчетов и научных исследований несет угрозу экономике. Это шаг, который несет большой риск для развития отечественной промышленности и национальной безопасности.

Великий Государственный Хурал ратифицировал Соглашение об экономическом партнерстве между Монголией и Японией в феврале 2015 года, и мы должны извлечь уроки из того, что Монголия не получила торгово-экономических выгод от этого соглашения в течение последних 8 лет.

Национальная торгово-промышленная палата Монголии внесла предложение обсудить каждый вопрос в рабочих группах с участием правительственных и неправительственных организаций, курирующих этот вопрос, в рамках переговорного проекта, но это не сработало, и оно сегодня не ясно, включены ли в него защита отечественного производства и другие предложения владельцев бизнеса.

Заключение этого временного соглашения противоречит государственной политике парламента и правительства Монголии по внутреннему производству основных продуктов питания и субсидированию кредитов для поддержки промышленности, производства и строительства, а также для обеспечения продовольственной безопасности. Кроме того, в долгосрочной перспективе поставки стратегической продукции могут привести к риску стать слишком зависимыми от рынка другой стороны. В частности, поспешные переговоры со странами, находящимися под международными торговыми санкциями, будут иметь серьезные последствия для иностранных инвестиций и внешней торговли.

Поэтому мы требуем, чтобы в целях обеспечения стабильности политики защиты отечественной промышленности и повышения конкурентоспособности экспорта было необходимо тщательно рассмотреть следующие вопросы, представляющие высокий риск для экономического развития и отечественного производства и противоречащие политическим решениям правительства. Они не должны включать в список продукцию, которая производится внутри страны или может быть произведена в будущем, импортировать продукцию, которую невозможно поставить внутри страны, прислушиваться к голосам отраслей относительно внедрения передовых технологий, проводить детальное исследование и тщательный расчет воздействия на экономику и сектор.

9 декабря 2024 г.

источник: MiddleAsianNews

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