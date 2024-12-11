Монгольские Trade & Development Bank и GolomtBank представляют клиентам Apple Pay

CentralAsia (MNG) -

Trade and Development Bank of Mongolia и GolomtBank сегодня представляют своим клиентам Apple Pay — более безопасный, надежный и конфиденциальный способ оплаты, который помогает клиентам избежать передачи своей платежной карты кому-то другому, прикосновения к физическим кнопкам или обмена наличными — и использует возможности iPhone для защиты каждой транзакции.

Клиенты просто подносят свой iPhone или Apple Watch к платежному терминалу, чтобы совершить бесконтактный платеж. Каждая покупка Apple Pay защищена, поскольку она аутентифицируется с помощью Face ID, Touch ID или кода доступа устройства, а также одноразового уникального динамического кода безопасности. Apple Pay принимается в продуктовых магазинах, аптеках, такси, ресторанах, кофейнях, розничных магазинах и многих других местах.

Клиенты также могут использовать Apple Pay на iPhone, iPad и Mac, чтобы совершать более быстрые и удобные покупки в приложениях или в Интернете в Safari без необходимости создавать учетные записи или многократно вводить данные о доставке и выставлении счетов. Apple Pay упрощает оплату доставки продуктов питания и продуктов, покупок в Интернете, транспортных услуг и парковки, среди прочего. Apple Pay также можно использовать для оплаты в приложениях на Apple Watch.

Безопасность и конфиденциальность — основа Apple Pay. Когда клиенты используют кредитную или дебетовую карту с Apple Pay, фактические номера карт не хранятся ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого назначается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и надежно хранится в Secure Element — сертифицированном чипе промышленного стандарта, предназначенном для безопасного хранения платежной информации на устройстве.

Apple Pay — система мобильных платежей и электронный кошелёк от корпорации Apple. Была представлена 9 сентября 2014 года. С помощью программ Apple Pay пользователи iPhone (начиная с iPhone 6) и Apple Watch могут оплачивать покупки по технологии NFC («ближняя бесконтактная связь») в сочетании с программой Wallet. Для подтверждения платежа используется Touch ID или Face ID. Также возможно использование системы для платежей в интернете.

Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa payWave, MasterCard Contactless, American Express ExpressPay.

Доступна в США с 20 октября 2014 года. Поддержку системы заявили торговые точки нескольких сетей, например, Apple, McDonald's, Wendy’s; а также сотни банков.

источник: MiddleAsianNews

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