Монголия лидирует в Азии по уровню участия женщин в принятии решений

CentralAsia (MNG) - Ежегодно с 25 ноября по 10 декабря страны мира отмечают 16 дней активных действий против гендерного насилия под девизом «Объединенные ради общей цели».

«На парламентских выборах в Монголии 2024 года были избраны 32 женщины, что составляет 25% от общего числа членов парламента. Это знаменует собой историческую веху, делая Монголию лидером в Азии по представительству женщин в органах принятия решений.

Как министр сектора, я уверен, что участие женщин на уровне принятия решений будет продолжать расти в соответствии с принципами конституционных реформ.

В период с 2019 по 2024 год Монголия достигла значительного прогресса в решении гендерных проблем. За последние два года количество сообщений о домашнем насилии относительно сократилось. Однако эти улучшения пока недостаточны.

В дальнейшем мы сосредоточимся на создании возможностей для женщин к процветанию, включая содействие занятости, улучшение доступа к образованию и повышение осведомленности о правах человека и равенстве. Наши усилия обеспечат свободу женщин от насилия и дискриминации.

Ключевые правовые рамки, такие как долгосрочная политика развития Монголии «Видение 2050», Закон о выборах, Закон о пакете социального страхования, поправки к Закону о труде и пересмотренный Закон о защите детей, укрепили правовую среду для обеспечения гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин.

Важно отметить, что гендер — это не только женская проблема. Мы должны защищать всех от насилия и дискриминации, содействовать инклюзивности и отстаивать права человека на всех уровнях.

Обеспечение гендерного равенства и повышение экономического потенциала женщин являются важнейшими стратегиями защиты женщин», — подчеркнул министр труда и социальной защиты Энх-Амгалан Лувсанцэрэн, отражая политику и приоритеты министерства.

Энх-Амгалан Лувсанцэрэн

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