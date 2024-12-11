Вооруженная оппозиция Сирии заявила о взятии под контроль города Дейр-эз-Зор

CentralAsia (CA) - Бойцы повстанческих группировок Сирии захватили город Дейр-эз-Зор, сообщило их единое командование «Аль-Фатх аль-Мубин» в телеграм-канале.

«Наши боевики продолжают наступление в районах и городах сельской местности провинции Дейр-эз-Зор», — сказано в сообщении.

Курдские войска вышли из города, подтвердила базирующаяся в Лондоне «Сирийская обсерватория по правам человека».

Дейр-эз-Зор находится на востоке Сирии на правом берегу реки Евфрат в 400 км к северо-востоку от Дамаска и в 130 км от границы с Ираком. Город расположен на пересечении важных транспортных путей — автодорог Алеппо — Ракка — Багдад и Дамаск — Пальмира — Хасака. В окрестностях имеются крупные нефтяные месторождения аль-Танак и аль-Омар, здесь же находятся НПЗ и магистральный трубопровод из Катара в Турцию. Economist пишет, что Дейр-эз-Зор — главный город на северо-востоке Сирии.

Провинция Дейр-эз-Зор после завершения активных столкновений в 2017 году частично контролировалась курдами, а частично — правительственными силами. Власти Сирии контролировали город, но вывели войска после начала наступления повстанцев в ноябре 2024 года, после чего, 6 декабря, в Дейр-эз-Зор вошли курдские вооруженные формирования.

Ранее стало известно, что контролируемый курдскими формированиями город Манбидж перешел под контроль сирийской вооруженной оппозиции.