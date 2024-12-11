Бывший министр обороны Южной Кореи пытался покончить с собой в тюрьме

CentralAsia (CA) - Бывший министр обороны Южной Кореи Ким Ён Хён, задержанный после введения военного положения в стране, пытался совершить самоубийство. Об этом 11 декабря сообщило агентство «Ренхап» со ссылкой на Министерство юстиции страны.

65-летний Ким Ён Хён пытался повеситься с помощью веревки, связанной из нижнего белья, в ванной комнате в центре заключения Донгбу на востоке Сеула, сообщили в министерстве. Это произошло вечером 10 декабря, незадолго до того, как суд официально отправил бывшего министра под арест.

Сотрудники изолятора помешали Ким Ён Хёну совершить самоубийство, заявили в Минюсте. Результаты медицинского обследования показали, что состояние здоровья заключенного «хорошее, без каких-либо отклонений», добавили в министерстве.

Ким Ён Хён арестован по делу о мятеже, которое возбудили после того, как президент Южной Кореи Юн Сок Ёль 3 декабря на шесть часов ввел в стране военное положение. По версии следствия, ввести военное положение президенту предложил министр обороны. После того, как решение президента отменили, Ким Ён Хён ушел в отставку, взяв на себя ответственность за случившееся. Бывшего министра задержали 8 декабря.

По делу о мятеже в качестве подозреваемого также проходит президент Южной Кореи Юн Сок Ёль. Он остается на свободе, ему запрещено покидать страну. После введения военного положения парламент пытался объявить импичмент президенту Южной Кореи, но не смог проголосовать по этому вопросу.