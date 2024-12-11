Временное правительство Сирии сформировано и будет работать до марта 2025 года

CentralAsia (CA) - Исполняющий обязанности премьер-министра Сирии Мухаммед аль-Башир заявил, что состав временного правительства страны сформирован и будет действовать до марта 2025 года. По его словам, задачей переходного кабинета министров станет предотвращение распада государства.

«В задачи временного правительства входит контроль безопасности, поддержание стабильности государственных институтов и обеспечение того, чтобы государство не распалось»,— цитирует Аль-Башира агентство Sana.Он добавил, что надеется на помощь министров прежнего правительства, так как новым властям предстоит столкнуться с множеством вызовов.

О назначении Мухаммеда аль-Башира стало известно 10 декабря. До этого он возглавлял так называемое Сирийское правительство спасения, базирующееся в провинции Идлиб. Телеканал «Аль-Джазира» 9 декабря сообщал, что договоренность о назначении аль-Башира была достигнута на встрече одного из лидеров сирийской оппозиции Ахмеда аш-Шара и премьера уходящего правительства Мухаммеда Гази аль-Джалали. В 2022 году Мухаммед аль-Башир был министром развития и гуманитарных вопросов в Идлибе, контролируемом группировкой «Хайат Тахрир аш-Шам» еще до наступления исламистов.