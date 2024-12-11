В ближайшие три дня в Казахстане потеплеет

CentralAsia (KZ) - На большей части Казахстана 12-14 декабря под влиянием ложбины Северного циклона ожидаются снег, метель, порывистый ветер, на западе, днем 13 декабря и сутки 14 декабря на юге, 14 декабря на юго-востоке страны – дождь, снег, гололед, сообщает «Казгидромет».

На западе страны температура воздуха понизится ночью до 0-8 градусов, на остальной территории, наоборот, постепенно повысится: на северо-западе, севере до -3-10 градусов, в центре Казахстана до -5-13 градусов, на востоке до -10-20 градусов, на юго-востоке республики до 0-10, в южных областях до -8+2 градусов.

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