В Таджикистане владельцев скутеров обязали получать госномера

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане владельцы скутеров должны зарегистрировать свое транспортное средство и получить государственный номер, сообщили «Азии-Плюс» в ГАИ города Душанбе. Соответствующие дополнения уже внесены в «Порядок государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов».

Причина здесь не только в ДТП, которые часто случаются по вине водителей скутеров, несоблюдающих правила дорожного движения, но и в том, что нужно вести учет транспорта в стране, уточнили в ГАИ.

Регистрировать свои скутеры надо в том случае, если их скорость превышает 40 км/ч и объем двигателя составляет 50 кубов.

В Согдийской области осенью этого года проводилась «Операция скутер» как раз из-за участившихся ДТП с тяжелыми последствиями с участием скутеров и мотоциклов. В результате таких аварий были не только пострадавшие, но и погибшие. Тогда скутеры тоже регистрировали и присваивали им номера.

На вопрос о том, какое наказание ждет водителя, который отказывается регистрировать свой транспорт, в ГАИ сослались на статью 310 («Нарушение водителями правил эксплуатации транспортных средств») КоАП РТ.

Она предусматривает наложение штрафа в размере от 1 до 2 показателей для расчетов, помимо прочего, и за несоблюдение порядка государственной регистрации механических транспортных средств и прицепов (1 показатель для расчетов в этом году равен 72 сомони).

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