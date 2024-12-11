Землетрясение магнитудой 4,8 зафиксировано на северо-западе Китая у границы с Казахстаном

CentralAsia (KZ) - Подземный толчок магнитудой 4,8 зафиксирован в 36 км северо-западнее города Инин (Кульджа) в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 00:30 по Москве в среду, находился примерно в 42 км от границы с Казахстаном.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «сильное».

Землетрясения, в том числе достаточно сильные, периодически происходят в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, граничащих с ним районах Монголии, в Туве, Республике Алтай, западной части Бурятии.

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