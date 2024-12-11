В Алматы продали здание, принадлежавшее Болату Назарбаеву

Болат Назарбаев

CentralAsia (KZ) - ТОО «Компания по управлению возращёнными активами» (КУВА) продала офисное здание в центре Алматы. Его изъяли у компании, которая когда-то принадлежала Болату Назарбаеву, сообщает Orda.kz.

Здание площадью 1700 квадратных метров и участок земли 0,4 гектара расположено в центре города, в Бостандыкском районе. Его построили ещё в 1953 году, а в 1997 полностью отремонтировали. На сайте госаукциона его продали по цене 1 549 542 736 тенге. Об этом сообщили на сайте КУВА.

Кроме того, КУВА отчиталась о продаже дву встроенных нежилых помещений по улице Мухамедханова в Астане за 197 млн тенге.

Стоимость двухэтажного офисного здания, которое используется по назначению, — 1,8 млрд тенге. Есть гараж, парковка, на территории растут деревья, газон. Выглядит уютно и опрятно. Однако интерьер здания резко контрастирует со стильным строгим экстерьером.

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