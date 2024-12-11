Башар Асад смог сбежать из Сирии при помощи российских разведчиков через авиабазу РФ, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Власти России убедили бывшего президента Сирии Башара Асада, что он проиграет войну вооруженным группировкам во главе с исламистами из «Хайят Тахрир аш-Шам», и предложили ему безопасно эвакуироваться, если он немедленно покинет Сирию. Об этом 11 декабря сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на слова трех источников.

Побег Асада организовали сотрудники российской разведки, рассказали два собеседника агентства. По их словам, разведчики вывезли Асада, использовав российскую авиабазу в Сирии. Один из источников отметил, что в самолете, на котором везли Асада, отключили транспондер, чтобы избежать слежки.

Президент РФ Владимир Путин потребовал объяснить, почему российские спецслужбы не заметили растущую угрозу режиму Асада, пока не стало слишком поздно, сообщил источник, близкий к Кремлю.

Как отмечает Bloomberg, первоначально войска России в Сирии наносили удары по вооруженным сирийским группировкам, пытаясь оттеснить их и укрепить силы Асада. Но поскольку сирийские правительственные войска «не оказывали особого сопротивления», а группировки, взяв Алеппо и Хаму, начали наступать на стратегически важный город Хомс, Россия пришла к выводу, что не сможет защитить режим Асада, рассказал один из источников.

Российские военнослужащие присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе в западной части Сирии. Соответствующие договоренности сроком на 49 лет были достигнуты между Москвой и Дамаском в 2017 году.

8 декабря вооруженная оппозиция Сирии вошла в сирийскую столицу Дамаск и объявила о свержении режима сложившего впоследствии полномочия президента Башара Асада. Он получил политическое убежище в России. 10 декабря главой переходного правительства Сирии был назначен Мухаммед аль-Башир, соратник «Хайат Тахрир аш-Шам».