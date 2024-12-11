Орбан сообщил о часовом телефонном разговоре с Путиным: Это самые опасные недели русско-украинской войны

- Азия и мир, политика
- 18:55, 11 декабря 2024
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CentralAsia (CA) - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11 декабря сообщил, что утром у него был часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.
«Это самые опасные недели русско-украинской войны. Мы предпринимаем все возможные дипломатические шаги, чтобы выступить в пользу прекращения огня и мирных переговоров», - написал Орбан в своем аккаунте в соцсети.
В свою очередь, пресс-служба Кремля пишет, что по инициативе венгерской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Орбаном.
В том числе проведён обмен мнениями по украинской проблематике. Виктор Орбан выразил заинтересованность в содействии совместному поиску путей политико-дипломатического разрешения кризиса, в том числе с учётом своих контактов с рядом западных лидеров.
Со своей стороны Владимир Путин изложил принципиальные оценки текущего развития ситуации вокруг Украины и деструктивной линии киевского режима, который по-прежнему исключает возможность мирного урегулирования конфликта.
Обсуждена также напряжённая обстановка в Ближневосточном регионе в контексте последних событий в Сирии.