Монгольский воин побил многолетний рекорд армянского спортсмена
CentralAsia (MNG) -
Старшина БАТЦЭНГЭЛ Соёл-Эрдэнэ, военнослужащий 327-й части Вооруженных Сил Монголии, установил рекорд Гиннеса в упражнении переворот на турнике назад. Он совершил 1111 переворот назад на турнике.
В настоящее время старшина Батцэнгэл осуществляет подвоз боеприпасов зенитно-артиллерийских батарей 327-й части ВС.
Ранее, в 2011 году, армянин Роман Саградян выполнил «большое обратное сальто» или в упражнении переворот на турнике назад 560 раз, а в декабре того же года он улучшил результат, достигнув отметки 1001.
источник: MiddleAsianNews
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