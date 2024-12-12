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Монгольский воин побил многолетний рекорд армянского спортсмена

CentralAsia (MNG) -  

Старшина БАТЦЭНГЭЛ Соёл-Эрдэнэ, военнослужащий 327-й части Вооруженных Сил Монголии, установил рекорд Гиннеса в упражнении переворот на турнике назад. Он совершил 1111 переворот назад на турнике.

В настоящее время старшина Батцэнгэл осуществляет подвоз боеприпасов зенитно-артиллерийских батарей 327-й части ВС.

Ранее, в 2011 году, армянин Роман Саградян выполнил «большое обратное сальто» или в упражнении переворот на турнике назад 560 раз, а в декабре того же года он улучшил результат, достигнув отметки 1001.

источник: MiddleAsianNews

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