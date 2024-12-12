Монголия использует 10 млн. голов скота в продовольственных целях этой зимой

CentralAsia (MNG) -

Второе обсуждение закона о бюджете на 2025 год состоялось на заседании Постоянного комитета по окружающей среде, продовольствию и сельскому хозяйству 10 декабря 2024 года.

В связи с обсуждаемыми вопросами депутаты Отгонбаяр Ухнаа, Идэрбат Цагаанхуу, Уянга Болд и Мэндсайхан Загджав задали вопросы о финансировании секторов продовольствия и сельского хозяйства, а также окружающей среды и изменения климата.

Депутаты заслушали информацию Министерства продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности о поставках, запасах и экспорте скота и мяса.

В первой половине 2024 года было подсчитано 66 872 000 голов скота, и, согласно исследованиям Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН и исследователей, был сделан вывод о том, что пастбищная емкость Монголии превышена на 25–30 миллионов голов скота.

Всего в зимний период текущего года ожидается использование в пищевых целях 10,0 млн. голов, а в хозяйственном и экономическом обороте – 6,0 млн. голов.

Им также сообщили, что экспортный потенциал составляет 6067,1 тыс. голов крупного рогатого скота или 202,9 тыс. тонн мяса животных.

источник: MiddleAsianNews

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