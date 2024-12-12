Монгольская авиакомпания МIAT получила Сертификат технического обслуживания от ФАУ США

CentralAsia (MNG) -

Техническое обслуживание воздушных судов — работы, выполняемые на стадии эксплуатации воздушных судов (ВС) и направленные на поддержание их лётной годности и готовности к полёту. Техническое обслуживание ВС является одним из факторов безопасности полётов.

Благодаря данному сертификату авиакомпания Mongolian Airlines имеет право выполнять утвержденное техническое обслуживание и проверки воздушных судов, зарегистрированных в США, в соответствии с требованиями Федерального управления гражданской авиации США.

В сертификате говорится:

«MIAT, определив, что его организация во всех отношениях соответствует требованиям Федеральных авиационных правил, касающихся создания Авиационного агентства, уполномочено эксплуатировать утвержденную ремонтную станцию ​​со следующими характеристиками: ограниченный планер, ограниченные принадлежности, ограниченное аварийно-спасательное оборудование, ограниченный неразрушающий контроль, испытания и обработка».

источник: MiddleAsianNews

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