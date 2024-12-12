Монгольский союз пищевой промышленности выступил против временного соглашения с ЕАЭС

CentralAsia (MNG) - Монгольский союз пищевой промышленности распространил заявление о переносе срока действия временного соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом, его государствами-членами и Монголией.

В заявлении говорится:

«Наша страна работает над заключением соглашения об экономическом партнерстве с Республикой Корея и временного/промежуточного торгового соглашения с Евразийским экономическим союзом и его государствами- членами: Республикой Армения, Республикой Беларусь, Республикой Казахстан, Кыргызской Республикой. Республики и Российской Федерации – это шаг, который грозит остановкой развития отечественного производства.

В частности, запланированное временное соглашение о свободной торговле с Евразийским экономическим Союзом и его членами усилит импорт товаров, которые могут быть произведены внутри страны, и принесет риск попадания под влияние великих держав, что влияет на национальную безопасность.

Ассортимент продукции, которая может производиться в Монголии и удовлетворять внутреннее потребление, подлежит импортным тарифным льготам, что создает реальный риск того, что отечественное производство станет незащищенным и зависимым от иностранных импортеров.

Согласно международным стандартам, соглашения такого типа заключают развитые страны, которые защищают свое внутреннее производство высокими налогами на импорт, чтобы увеличить количество сырья из менее развитых стран.

Это касается не только пищевой промышленности, но и всех отечественных производителей. В частности, Российская Федерация предоставляет своим предприятиям-экспортерам широкий спектр государственных субсидий в таких сферах, как транспортная логистика, научные исследования и разработки, закупка оборудования, регистрация интеллектуальной собственности на зарубежных рынках и инвестиции в инфраструктуру. Это не дает нам никакой конкурентоспособности по цене, а поскольку РФ и государства-члены Союза являются производителями и экспортерами, экспорт из Монголии будет невозможен даже на рынках крупных держав.

Кроме того, поспешные переговоры со странами, находящимися под международными торговыми санкциями, создадут дополнительный риск для иностранных инвестиций и внешней торговли.

Из Соглашения об экономическом партнерстве, заключенного с Японией за последние 8 лет, внешнеторговый дефицит нашей страны остается абсолютно высоким, и подтверждается, что рост импорта нам невыгоден. Поэтому, несмотря на 36-е постановление Парламента, которое полностью обеспечивает внутреннее потребление и не полностью охватывает экспортно-ориентированных производителей, объявляется о прекращении или отсрочке действия вышеуказанных торговых соглашений и соглашений в целях удовлетворения общих интересов и принятия серьезный взгляд на будущее развитие пищевой промышленности в широком контексте».

источник: MiddleAsianNews

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