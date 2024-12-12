Интегрированная образовательная платформа eSchool набирает обороты в Монголии

CentralAsia (MNG) - «Интегрированная образовательная платформа eSchool — это комплексная система, объединяющая учителей, родителей и учащихся с помощью передовых технологических решений, которые автоматизируют всю повседневную деятельность школ и просты в использовании».

eSchool произвела революцию в секторе образования благодаря технологическим решениям, автоматизировав повседневную работу школ и детских садов, и в настоящее время eSchool используют более 200 школ, 180 000 учащихся и более 250 000 родителей и опекунов.

eSchool — это интегрированная платформа, которая не только делает школьную среду, процесс обучения и преподавания более разумными, но и является мостом связи между всеми сторонами, участвующими в этом мероприятии: учителями, родителями, опекунами, учащимися и руководством школы. Его могут использовать все образовательные учреждения, начиная со школ и детских садов.

Образовательная платформа eSchool оцифровывает ежедневную школьную деятельность с помощью LXP – системы управления школой, LMS – системы управления обучением, ERP или системы для руководства школы, экономя время для всего школьного персонала и обеспечивая более продуктивную и открытую деятельность.

Кроме того, eSchool является мостом между учителями, родителями, опекунами и детьми через приложения eTeacher, eParent и eStudent и является отличным стимулом для улучшения процесса обучения. Эти три приложения содержат более 100 модулей, которые необходимы родителям, учителям и детям.

источник: MiddleAsianNews

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