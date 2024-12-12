Лукашевич: Беларусь и Монголия нацелены на более высокий и качественно новый уровень отношений

Сергей Лукашевич // Фото Виталия Пивоварчика

CentralAsia (MNG) - Беларусь и Монголия нацелены на более высокий и качественно новый уровень отношений. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич, передает корреспондент BelTA.

Депутаты на заседании второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва приняли законопроект "О ратификации Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Монголией". Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Монголией подписан 3 июня 2024 года в Улан-Баторе в целях придания качественно нового уровня двусторонним отношениям Беларуси и Монголии, а также укрепления их договорно-правовой базы.

«Цель разработки и заключения соглашения — вывести отношения между нашими странами на более высокий и качественно новый уровень», — отметил Сергей Лукашевич.

Соглашение предусматривает, что Беларусь и Монголия развивают свои отношения как дружественные государства и руководствуются принципами взаимного уважения, независимости, государственного суверенитета, нерушимости границ, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, добросовестного выполнения международных обязательств.

Стороны договорились регулярно обмениваться мнениями на различных уровнях по вопросам развития и углубления двусторонних отношений и сотрудничества, а также по вопросам международных отношений, представляющим взаимный интерес, содействовать развитию связей и контактов между государственными органами двух стран. В соглашении зафиксированы обязательства сторон развивать сотрудничество в рамках ООН и других международных организаций в интересах укрепления мира и безопасности, решения экономических, экологических и других актуальных международных проблем; поощрять и защищать взаимные инвестиции, развивать торговлю, в том числе с участием партнеров из третьих стран; содействовать открытию и деятельности представительств субъектов хозяйствования другой стороны на своей территории и т. д.

«Подобные документы Республика Беларусь подписывает, конечно, с дружественными странами. Количество таких документов в нашей истории составляет чуть более 20», — добавил первый замминистра. «Особую значимость этого документа подчеркивает тот факт, что он был подписан в ходе первого официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в эту страну.

Президенты (Беларуси и Монголии. — Прим. BelTA) рассмотрели двусторонние отношения, подробно обсудили конкретные экономические и кооперационные проекты между нашими странами, дали определенные ориентиры для дальнейшего развития нашего взаимодействия и сотрудничества». Сергей Лукашевич обратил внимание на то, что Президент Беларуси высказался за создание в Монголии совместных сборочных производств, в том числе тракторов, автомобилей, лифтов, карьерных самосвалов. «Были отмечены хорошие перспективы нашего сотрудничества в сельском хозяйстве, научной и образовательной деятельности. Все эти направления могут найти свое место в таких национальных программах Монголии, как «Продовольственная революция» или «Миллиард деревьев». Всего на полях визита нашего Президента в Монголию было подписано 14 международных соглашений, в том числе дорожная карта сотрудничества Беларуси и Монголии на 2024–2026 годы, а также план мероприятий по реализации экономической части этой карты», — подчеркнул он.

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