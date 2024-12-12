Дьяченко: Беларусь и Монголия представляют друг для друга экономический интерес

Олег Дьяченко // Фото Виталия Пивоварчика

CentralAsia (MNG) - Беларусь и Монголия представляют друг для друга экономический интерес, заявил журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Дьяченко, передает корреспондент BelTA.

На второй сессии Палаты представителей Национального собрания Беларуси восьмого созыва депутаты приняли проект закона «О ратификации Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Монголией».

Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой Беларусь и Монголией был подписан 3 июня 2024 года в Улан-Баторе в целях придания качественно нового уровня двусторонним отношениям Республики Беларусь и Монголии, а также укрепления их договорно-правовой базы. «В соответствии с этим соглашением планируется активизировать сотрудничество в различных сферах. Прежде всего, в экономической, политической, научно-технической, экологической и других», — отметил Олег Дьяченко.

Договором предусматривается, что Беларусь и Монголия развивают свои отношения как дружественные государства и руководствуются принципами взаимного уважения, независимости, государственного суверенитета, нерушимости границ, территориальной целостности, равноправия и невмешательства во внутренние дела, мирного урегулирования споров, соблюдения прав и свобод человечества и добросовестного выполнения международных обязательств.

Стороны договорились регулярно проводить обмен мнениями на различных уровнях по вопросам развития и углубления двусторонних отношений и сотрудничества, а также по вопросам международных отношений, представляющим взаимный интерес, содействовать развитию связей и контактов между государственными органами двух стран.

В договоре закреплены следующие обязательства сторон: развивать сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и других международных организаций в интересах укрепления мира и безопасности, решения экономических, экологических и других актуальных международных проблем; поощрять и защищать взаимные инвестиции, развивать торговлю, в том числе с участием партнеров из третьих стран; способствовать открытию и деятельности на своей территории представительств субъектов хозяйствования другой стороны и др.

«Мы планируем, что это соглашение позволит нам выйти на качественно новый уровень сотрудничества и даст импульс прежде всего торгово-экономическим вопросам. Так как в последние годы товарооборот между нашими странами был не очень высоким и составлял около 30 млн долларов. Но мы надеемся, что благодаря этому соглашению субъекты хозяйствования начнут работать активнее», — добавил депутат. «Более того, Беларусь и Монголия представляют взаимный экономический интерес друг для друга. И Беларусь сможет увеличить экспорт своих товаров и услуг в эту страну».

источник: BelTA

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