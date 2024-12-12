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Правящая в Сирии более 60 лет партия «Баас» приостановила деятельность

CentralAsia (CA) -  Сирийское региональное отделение арабской партии «Баас», правившее в Сирии последние 60 лет, объявило о приостановке своей деятельности в стране «до дальнейшего уведомления».

Заявление было опубликовано на сайте партийной газеты. Все принадлежавшее «Баас» вооружение, техника и транспортные средства будут переданы Министерству внутренних дел временного правительства Сирии. Имущество и активы будут также переданы под надзор временного правительства.

Сирийское региональное отделение партии «Баас» возникло после раскола внутри единой Партии арабского социалистического возрождения в 1966 году. Партия возглавляла сирийское правительство и являлась правящей в этой стране. С 1970 года партию возглавлял Хафез аль-Асад до своей смерти в 2000 году. После этого партию возглавил его сын Асад, сменивший покойного отца на посту президента страны.

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Меньше чем через две недели они вошли в Дамаск и захватили власть в стране. Башар Асад уехал в Россию, где получил политическое убежище. После этого процесс передачи власти в стране координировал глава прежнего правительства Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли. 10 декабря соратник лидера группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммеда аль-Джулани Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой переходного правительства, которое будет работать до марта 2025 года.

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