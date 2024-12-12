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Илон Маск стал первым человеком в мире, чьё состояние больше $400 миллиардов, - Bloomberg
Илон Маск
Илон Маск

CentralAsia (CA) -  Основатель SpaceX и Tesla Илон Маск стал первым человеком в истории, чей чистый капитал превысил 400 миллиардов долларов, пишет Bloomberg.

Последним шагом к этому стала продажа акций компании SpaceX, которая увеличила чистый капитал Маска примерно на 50 миллиардов долларов — до 439,2 миллиарда, согласно индексу миллиардеров Bloomberg.

Forbes пока фиксирует состояние Маска на уровне 367,5 миллиарда долларов. Он по-прежнему остается на первом месте в рейтинге миллиардеров журнала.

Bloomberg отмечает, что в конце 2022 года капитал Маска сократился более чем на 200 миллиардов долларов, однако в последнее время начал расти и особенно резко вырос после победы Дональда Трампа на выборах в США.

Акции Tesla выросли примерно на 65%, поддержанные ожиданиями, что Трамп упростит выпуск беспилотных автомобилей и отменит налоговые льготы на электромобили (Reuters отмечал, что это больше навредит растущим конкурентам Tesla, чем ей самой).

Другая компания Маска SpaceX сейчас оценивается в 350 миллиардов долларов, что делает ее самым дорогим частным стартапом в мире, пишет Bloomberg.

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