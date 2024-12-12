В Кабуле в результате теракта смертника погиб министр по делам беженцев

CentralAsia (CA) - Афганский министр по делам беженцев Халил ур-Рахман Хаккани в правительстве талибов погиб в результате взрыва в Кабуле, сообщается в X пресс-секретаря правительства страны Забихуллы Муджахида.

«Хаккани погиб сегодня днем в результате трусливого нападения», — сообщил Муджахид.

Местный телеканал One TV сообщил, что министр был убит взрывом на территории ведомства, его устроил террорист-смертник.

Reuters со ссылкой на племянника погибшего, Анаса Хаккани, сообщает, что при взрыве погибли еще шестеро.

Террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за взрыв.

58-летний Хаккани занял свой пост, когда талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году. Он был братом Джалалуддина Хаккани, основателя «Сети Хаккани», и дядей Сираджуддина Хаккани, министра внутренних дел «Талибана» и нынешнего лидера сети. Его семья долгое время играла центральную роль в операциях и стратегии «Талибана». Госдепартамент США называл погибшего министра высокопоставленным лидером группировки боевиков, которые были причастны к нескольким крупным терактам во время длившейся в стране 20 лет войны. Al Arabiya отмечает, что Минфин США в 2021 году внес Хаккани в список «особо опасных международных террористов», а Госдеп предлагал $5 млн за информацию, которая приведет к его аресту.