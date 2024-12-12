Глава ФБР Рэй уйдет в отставку до инаугурации Трампа

Кристофер Рэй

CentralAsia (CA) - Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рэй покинет свой пост до январской инаугурации Дональда Трампа. О своей грядущей отставке Рэй сообщил на внутреннем совещании в ФБР, сообщает «Би-би-си».

Трамп, вступающий в должность 20 января, дал понять, что хочет, чтобы на посту главы ФБР Рэя сменил Кэш Патель, лояльный лично новому президенту и разделяющий конспирологические взгляды о противостоящем тому «глубинном государстве».

Патель в прошлом яростно критиковал ФБР и призывал уволить его высшее руководство.

Директор ФБР назначается на 10-летний срок по представлению президента США, который, однако, имеет право уволить его в любой момент, даже без объяснения причин. Рэй был назначен на эту должность в 2017 году Трампом, последующая администрация Байдена не стала его сменять.

«После нескольких недель тщательных раздумий я решил, что в интересах Бюро будет правильно, чтобы я дослужил до окончания нынешней администрации в январе и затем оставил свою должность», — сказал Рэй на совещании ФБР.

Обращаясь к сотрудникам ведомства, он подчеркнул, что цель ФБР — «хранить безопасность американцев и защищать Конституцию» — останется неизменной.

Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social заявил, что день ухода Рэя будет «великим днем для Америки» и что на этом прекратится превращение ФБР в орудие борьбы властей с политическими оппонентами.

Патель в среду сказал, что ожидает беспроблемной смены руководства в ФБР и сам готов взяться за работу с первого же дня.

Кандидатуру Пателя должен одобрить Сенат США.

Сам Рэй был назначен после того, как Трамп уволил его предшественника Джеймса Коми во время расследования российского вмешательства в выборы 2016 года и предполагаемых контактов окружения тогдашнего президента с Россией.