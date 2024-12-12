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В МИД РФ назвали грабежом выделение Украине $20 млрд за счет российских активов
МИД России
МИД России
Предыстория: США выделили Украине кредит на $20 млрд за счет доходов от активов РФ

CentralAsia (CA) -  Министерство иностранных дел России назвало грабежом решение Соединенных Штатов выделить Киеву кредит на $20 млрд за счет замороженных российских активов. Об этом заявили в российском МИД.

«Попросту говоря, «семерка» [G7] крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе российские суверенные резервы», — говорится в заявлении российского МИД.

Также дипломаты подчеркнули, что принятые Западом меры «не останутся без ответа» и у России есть возможности для изъятия и использования западных активов, которые находятся в юрисдикции страны.

Министерство финансов США 10 декабря объявило о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд. Заем выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине $50 млрд с покрытием доходами от российских замороженных активов.

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