В МИД РФ назвали грабежом выделение Украине $20 млрд за счет российских активов

МИД России

CentralAsia (CA) - Министерство иностранных дел России назвало грабежом решение Соединенных Штатов выделить Киеву кредит на $20 млрд за счет замороженных российских активов. Об этом заявили в российском МИД.

«Попросту говоря, «семерка» [G7] крадет чужие деньги, готовя почву для того, чтобы завладеть и потратить все удерживаемые на Западе российские суверенные резервы», — говорится в заявлении российского МИД.

Также дипломаты подчеркнули, что принятые Западом меры «не останутся без ответа» и у России есть возможности для изъятия и использования западных активов, которые находятся в юрисдикции страны.

Министерство финансов США 10 декабря объявило о выделении Украине кредита на сумму $20 млрд. Заем выделяется в рамках инициативы G7 о предоставлении Украине $50 млрд с покрытием доходами от российских замороженных активов.