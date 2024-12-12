Чемпионат мира по футболу в 2034 году пройдет в Саудовской Аравии

CentralAsia (CA) - Саудовская Аравия официально примет чемпионата мира 2034 года. О таком решении объявили на внеочередном конгрессе ФИФА в Цюрихе.

Sports.ru предполагает, что турнир пройдет зимой. Саудовская Аравия была единственным кандидатом на проведение турнира, отмечает издание. На проведение ЧМ-2034 также претендовала Австралия, но в итоге отказалась от подачи заявки.

Кроме того, ФИФА окончательно подтвердила, что чемпионат мира по футболу 2030 года пройдет на трех континентах. Большинство матчей примут Испания, Португалия и Марокко, еще три игры — в честь 100-летия со дня первого чемпионата мира — состоятся в Парагвае, Уругвае и Аргентине.