Президенту Бразилии сделают еще одну операцию после трепанации черепа

Лула да Силва

CentralAsia (CA) - Президенту Бразилии Луису Инасиу Луле да Силве в четверг проведут еще одну операцию, чтобы предотвратить возможное повторное кровоизлияние в мозг, пишет O Globo со ссылкой на его лечащего врача.

Главу государства госпитализировали поздним вечером 9 декабря с жалобами на головные боли. Магнитно-резонансная томография (МРТ) показала внутричерепное кровоизлияние, которое произошло в результате падения в ванной 19 октября. Ему провели трепанацию черепа, операция продолжалась около двух часов.

Сейчас Лула находится в отделении интенсивной терапии в госпитале Sirio-Libanes в Сан-Пауло. По словам врачей, он чувствует себя хорошо, осложнений после первой операции нет, и перспективы на выздоровление позитивные.

В октябре президент Бразилии ударился головой при падении в ванной в своей резиденции. Согласно медицинскому заключению, у него был порез на затылке, а МРТ показала небольшое кровотечение, которое является симптомом легкого сотрясения мозга. Как передавал Globo, последствиями травмы затылочной части головы могут быть слепота или потеря способности узнавать предметы.

На фоне произошедшего Лула отменил международные поездки.

Президенту Бразилии 79 лет. До этого его госпитализировали в январе для планового обследования. Осенью 2023 года Луле провели две операции — эндопротезирование тазобедренного сустава и блефаропластику.