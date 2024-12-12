Украинский беспилотник атаковал казармы спецполка полиции в Чечне

CentralAsia (CA) - Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что в Грозном сбили украинский беспилотник в ночь на 12 декабря.

По словам Кадырова, дрон сбили в 00:55 над казармами специального полка полиции имени Героя России Ахмата Кадырова — полка МВД по Чечне. Беспилотник взорвался в воздухе, повредив крышу и стекла. Из-за упавших обломков возник небольшой пожар, его быстро потушили. «Каких-либо серьезных повреждений здание не получило», — сказал Кадыров. Он добавил, что легкие ранения получили четверо бойцов караула.

Глава Чечни обвинил в атаке украинскую армию.

В Минобороны РФ сообщили, что за ночь средства ПВО уничтожили 16 украинских беспилотников, в том числе один — в Чечне, а три — в соседней Северной Осетии. Кроме того, восемь дронов сбили над Крымом, четыре — в Курской области.