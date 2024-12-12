У побережья Туниса перевернулось судно со 130 людьми на борту

Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) - В Средиземном море у побережья Туниса перевернулось судно, на борту которого находились 130 человек. Двое из них погибли, пишет Reuters со ссылкой на британскую охранную фирму Ambrey.

«Ambrey сообщила в среду, что два человека утонули после того, как к югу от тунисского города Шебба перевернулось судно со 130 людьми на борту», — говорится в сообщении.

Ранее в сентябре судно перевернулось у берегов юго-восточного острова Джерба в Тунисе. Al Jazeera писала о 12 погибших, из них трое детей. По данным издания, все находившиеся на борту люди были тунисцами, за исключением двух марокканцев. Судно направлялось в Европу.

Тунис и соседняя Ливия стали ключевыми пунктами для отправления мигрантов и беженцев, в том числе из других африканских стран, по Средиземному морю в Европу, пишет Al Jazeera. Так, первым портом для мигрантов часто становится итальянский остров Лампедуза, который находится всего в 150 км от Туниса.