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В США самолет врезался в автомобили и разломился пополам

CentralAsia (CA) -  Самолет врезался в автомобили на юге Техаса и разломился надвое. Четверо человек пострадали, сообщает NBC.

Двухмоторный самолет Piper PA-31 с одним пилотом на борту приземлился на автотрассе и врезался в три машины

На снимках с места происшествия видно, что самолет разломился пополам возле эстакады. В Федеральном управлении гражданской авиации заявили, что проводят расследование.

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