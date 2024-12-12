В США самолет врезался в автомобили и разломился пополам
- Азия и мир, происшествия
- 14:24, 12 декабря 2024
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- Обновлено: 14:28, 12 декабря 2024 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Самолет врезался в автомобили на юге Техаса и разломился надвое. Четверо человек пострадали, сообщает NBC.
Двухмоторный самолет Piper PA-31 с одним пилотом на борту приземлился на автотрассе и врезался в три машины
На снимках с места происшествия видно, что самолет разломился пополам возле эстакады. В Федеральном управлении гражданской авиации заявили, что проводят расследование.
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