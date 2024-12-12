В США самолет врезался в автомобили и разломился пополам

CentralAsia (CA) - Самолет врезался в автомобили на юге Техаса и разломился надвое. Четверо человек пострадали, сообщает NBC.

Двухмоторный самолет Piper PA-31 с одним пилотом на борту приземлился на автотрассе и врезался в три машины

На снимках с места происшествия видно, что самолет разломился пополам возле эстакады. В Федеральном управлении гражданской авиации заявили, что проводят расследование.