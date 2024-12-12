Президент Южной Кореи отверг обвинения в мятеже — и снова отказался уйти в отставку

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль во время выступления по телевидению 12 декабря заявил, что не будет уходить в отставку из-за того, что на непродолжительное время ввел в стране военное положение, сообщает агентство «Ренхап».

Президент отказался считать объявление военного положения мятежом, как считают следователи, которые расследуют в отношении него дело по соответствующей статье. Юн Сок Ёль заявил, что после введения военного положения в Национальное собрание (парламент) Южной Кореи «для поддержания порядка» направили «лишь небольшое количество» невооруженных солдат, которых немедленно вывели после того, как парламент принял резолюцию об отмене решения президента.

Юн Сок Ёль назвал введение военного положения «высоко выверенным политическим решением». По его словам, он использовал свои президентские полномочия, чтобы «защитить нацию и нормализовать государственные дела», поскольку оппозиция парализовала работу правительства.

Юн Сок Ёль заявил, что оппозиция препятствовала работе правительства, добиваясь импичмента государственных служащих и сокращая бюджет на 2025 год. По мнению президента, оппозиция «исполняет бешеный танец с саблями».

«Национальное собрание, в котором доминирует крупная оппозиционная партия, превратилось в монстра, разрушающего конституционный порядок свободной демократии», — заявил он.

Президент пообещал бороться, «независимо от того, будет ли мне объявлен импичмент или я окажусь под следствием». «Я буду бороться до последнего момента вместе с вами», — сказал Юн Сок Ёль. Он еще раз извинился перед жителями страны из-за неудобств, вызванных введением военного положения.

Президент Южной Кореи выступил по телевидению на фоне подготовки оппозицией нового голосования в парламенте по вопросу об его импичменте. Лидер правящей партии «Сила народа» Хан Дон Хун поддержал импичмент, хотя ранее выступал против. По данным «Ренхап», помимо оппозиции вопрос об импичменте поддержали как миниум шесть депутатов «Силы народа» — для принятия решения необходимо заручиться голосами восьми депутатов правящей партии. Если депутаты проголосуют за импичмент, Юн Сок Ёля отстранят от должности, а дело против него рассмотрит Конституционный суд. Голосование планируется провести 14 декабря.

Оппозиция Южной Кореи впервые пыталась проголосовать за импичмент президента 7 декабря, но парламент не смог провести голосование по этому вопросу, поскольку 105 из 108 депутатов от правящей партии покинули зал заседаний. Перед голосованием президент обратился к нации и извинился за введение военного положения.

После отмены военного положения в Южной Корее министр обороны Ким Ён Хён ушел в отставку. Его арестовали по делу о мятеже. Бывший министр пытался покончить с собой в тюрьме.