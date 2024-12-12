Иероглиф «золото» стал символом 2024 года в Японии

CentralAsia (CA) - Иероглиф «кин» (金), означающий «золото», «деньги», стал символом 2024 года в Японии. Его выбрали во время общенационального голосования, передает Japan Times.

В буддийском храме Киёмидзу в Киото прошла торжественная церемония: настоятель храма монах Сэйхан Мори по традиции начертал символ года на листе рисовой бумаги. Определение символа года проводится с 1995 года, эта церемония стала 30-й по счету.

«Золото» стало самым популярным в этом году символом после медалей Японии на Олимпиаде, скандала с нарушениями в финансовой отчетности Либерально-демократической партии и включения золотых и серебряных рудников на японском острове Садо в список культурного наследия ЮНЕСКО.

В голосовании приняли участие более 221 тыс. человек, из них за иероглиф «золото» проголосовали 5,47% участников опроса.

В 2023 году символом года был признан иероглиф «дзэй» (税), «налог», — из-за внимания общественности к теме налогов. Символом 2022 года был выбран иероглиф «икуса» (戦), «сражение, война, сражаться», из-за начала конфликта России с Украиной, а в 2021-м — тоже «кин» (金), «золото», из-за рекордного количества золотых медалей, которые японские спортсмены завоевали на летней Олимпиаде в Токио.