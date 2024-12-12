Парламент Южной Кореи санкционировал расследование против первой леди

Ким Гон Хи

CentralAsia (CA) - Национальное собрание Южной Кореи на пленарном заседании приняло законопроект о назначении специального прокурора для расследования дела в отношении Ким Гон Хи – супруги президента Юн Сук Ёля – о манипулировании ценными бумагами. Об этом сообщило агентство News1.

Законопроект поддержали 195 голосами «за» из 282 присутствующих законодателей. 85 человек проголосовали против, двое воздержались.

Законопроект охватывает 15 обвинений против Ким Гон Хи. Среди обвинений: дела о манипулировании ценами на акции Deutsche Motors и Sambu Toegan, дело о взяточничестве и спонсорстве Covana Content, дело о «принятии сумок класса люкс», дела о вмешательствах в выборы, а также утечка государственных секретов и другие.

Закон о специальном расследовании для Ким Гон Хи ранее был принят оппозицией в Национальном собрании, но был отклонен президентом Юн Сок Ёлем.

Президент Южной Кореи объявил военное положение вечером 3 декабря. Утверждается, что это решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии, имеющей большинство в парламенте, заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора республики.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военнослужащие, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение президента. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования.