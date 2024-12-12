Парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции страны

Пак Сон Чжэ

CentralAsia (CA) - Парламент Южной Кореи объявил импичмент министру юстиции Пак Сон Чжэ и генеральному комиссару полиции Чо Чжи Хо из-за введения военного положения. Об этом сообщает Yonhap.

Отставку Пак Сон Чжэ поддержали 195 из 295 депутатов, против высказались 100 человек. За импичмент Чо Чжи Хо проголосовали 202 парламентария, против – 88, один депутат воздержался, четверо признали голосование недействительным.

Демократическая партия, имеющая большинство в парламенте, отмечала, что министр юстиции несет ответственность за произошедшее, поскольку он был вовлечен в его планирование и пытался добиться задержания ключевых сотрудников после введения военного положения. По утверждению партии, генеральный комиссар полиции Южной Кореи злоупотребил своими полномочиями и отдал приказ правоохранителям заблокировать въезд депутатов Национального собрания.

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль объявил военное положение вечером 3 декабря. Решение было принято с целью «искоренить просеверокорейские антигосударственные силы». Предположительно, это может быть связано с планами демократической партии заявить об отстранении главного прокурора и государственного аудитора страны.

После объявления военного положения к зданию парламента стянулись военные, но депутаты смогли провести заседание и отменить это решение Юн Сок Ёля. За отмену военного положения высказались 190 парламентариев, присутствовавших на пленарном заседании. Глава страны и правительство поддержали результаты голосования. 10 декабря парламент Южной Кореи принял законопроект о специальном расследовании военного положения. Юн Сок Ёлю запретили выезд из страны на время расследования дела о государственной измене, мятеже.