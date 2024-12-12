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Парковка в аэропорту Алматы подорожает с 2025 года

CentralAsia (KZ) -  С 1 января 2025 года вводятся новые тарифы на парковку в аэропорту Алматы «в рамках постоянной работы по обеспечению высококачественных услуг парковки и с учетом растущих эксплуатационных расходов», сообщила пресс-служба аэропорта.

Парковка от 15 до 60 минут на территории перед аэропортом и на крытом парковочном комплекс будет стоит 600 тенге. Сейчас тариф – 500 тенге. Парковка от часа до двух будет стоить 850 тенге, от 12 до 24 часов – 4 200 тенге. Парковка до 15 минут остается бесплатной.

На территории южной парковки тариф будет 350 тенге от 15 до 60 минут, от часа до двух – 500 тенге, от 12 часов до 24 – 2 400 тенге.

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