Прокуратура Швеции закрыла расследование против футболиста Килиана Мбаппе, которого подозревали в изнасиловании

ЧМ-2022: Килиан Мбаппе

CentralAsia (CA) - Шведская прокуратура прекратила расследование в отношении французского футболиста, нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, открытое по подозрению в изнасиловании и двух случаях сексуальных домогательств. Об этом сообщается в пресс-релизе прокуратуры.

По оценке старшего прокурора Марины Чираковой, в деле недостаточно доказательств для дальнейшего продолжения следствия.

В интервью французскому телеканалу Canal+ футболист говорил, что если его вызовут в суд, он пойдет и докажет свою невиновность.

«У меня было пять свободных дней. Я решил развеяться и поехал в Стокгольм. На выходе из ресторана меня сфотографировали и не знаю, откуда там взялись журналисты — как они узнали про то, что я именно в этом ресторане. <…> Я ни в чем не замешан. Я спокоен. Узнал про это в самолете. Власти Швеции даже не связывались со мной или моим окружением», — говорил Мбаппе.

О подозрениях в отношении Мбаппе стало известно в середине октября. По данным шведских изданий, речь шла об инциденте, произошедшем 10 сентября в отеле в Стокгольме. Полиция получила сообщение об изнасиловании от женщины, вместе с которой футболиста видели в одном из ночных клубов города. При даче показаний в полиции она указала на Мбаппе как на человека, который изнасиловал ее. Сам футболист назвал это «фейковой новостью» и отметил, что об изнасиловании сообщили за день до слушаний по его спору с бывшим клубом «Пари Сен-Жермен» — «как будто случайно».