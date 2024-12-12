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Румыния и Болгария полностью вошли в Шенген

CentralAsia (CA) -  Министры внутренних дел стран Евросоюза на заседании 12 декабря отменили пограничный контроль на внутренних границах с Румынией и Болгарией, начиная с 1 января 2025 года, сообщает Европейская комиссия.

«Этот важный шаг завершает полное вступление обеих стран в Шенгенскую зону», — говорится в сообщении на сайте Еврокомиссии.

Совет Евросоюза принял Болгарию и Румынию в Шенгенскую зону своим решением от 31 декабря 2023 года. Правила Шенгенского соглашения начали действовать в обеих странах с 31 марта 2024 года, тогда же контроль отменили на внутренних воздушных и морских границах.

Полное вступление Румынии и Болгарии в Шенгенскую зону блокировала Австрия, опасаясь, что это приведет к росту нелегальной миграции. В декабре МВД Австрии сняло вето на расширение Шенгенской зоны после того, как страны согласовали меры по защите границ.

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