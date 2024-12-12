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Песков: Орбан предложил Путину перемирие и обмен пленными с Украиной
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
// Григорий Сысоев, РИА «Новости»

CentralAsia (CA) -  Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным предложил РФ и Украине провести накануне Рождества обмен пленными и объявить о прекращении огня. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает «КоммерсантЪ».

Представитель Кремля сообщил, что ФСБ в тот же день передала в посольство Венгрии в Москве предложения по обмену пленными. «Однако, судя по реакции Зеленского в социальных сетях, а также его окружения, украинская сторона отклонила все предложения Орбана»,— добавил Песков.

Россия исходит из того, «что консультации по установлению мира будут продолжены». Москва поддержала усилия Орбана по поиску мирного урегулирования и решения гуманитарных вопросов, связанных с обменом пленными, сказал Песков.

Орбан позвонил Путину 11 декабря после встречи с избранным президентом США Дональдом Трампом, который неоднократно заявлял, что намерен пригласить Россию и Украину за стол переговоров и быстро завершить конфликт.

Позже премьер Венгрии сообщил, что Киев отверг инициативу о рождественском перемирии: президент Украины Зеленский опубликовал пост в соцсети X, где выразил надежду, что Орбан «хотя бы не будет звонить [бывшему президенту Сирии Башару] Асаду в Москву».

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