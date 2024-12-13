Научная сенсация: в Монголии обнаружены останки человека ледникового периода

CentralAsia (MNG) - Академия наук Монголии и Институт археологии Вроцлавского университета (Польша) сообщили о новой находке ископаемых останков человека позднего плейстоцена, найденных в Монголии. Прошло 10 лет с тех пор, как археологи из Монголии и Польши проводили совместные исследования.

На этот раз в водной пещере Хөтөл в районе сомона Булган аймака Өмнөговь были найдены 25-тысячелетние или древние человеческие кости и зубы. Подобные находки очень редки. Первые находки или предшественники, обнаруженные в ходе археологических раскопок, были случайными находками. Ученые заявили, что открытие этой находки поможет определить, каким народом были предки монголов.

«Обнаружение здесь окаменелостей позволяет предположить, что люди жили в этом районе 150 000 лет назад», — сказали они. Следующим шагом в исследовании станет анализ ДНК находки.

Значительные открытия были сделаны во время обследования монгольских и польских археологов в горной местности массива Арц Богд, окружающего Цахиуртын Хөндий (Кремневая долина). В долинах было обнаружено около 50 открытых палеолитических стоянок, дающих не только кремень, но и другие виды сырья, такие как зеленоватый кварцит, красноватая яшма или черноватый кремень. И были обнаружены три пещеры в меловых лавах, которые не были обозначены на предыдущих картах.

Основная цель проекта — реконструировать и изучить характер территории под названием Цахиуртын Хөндий (Кремневая долина), заселенной группами охотников-собирателей в позднем плейстоцене и раннем голоцене. Район исследований расположен в юго-восточной части массива Арц-Богд (Богдын-Нуруу, Гобийский Алтай), образующего границу между впадинами Шерегин-Гашуна и Улан-Нура. Эта территория хорошо описана в литературе как Цахиуртын Хөндий (т.е. Кремневая долина), где расположены обширные обнажения кремня и скопления кремневых мастерских плейстоцена. Наиболее характерной особенностью ландшафта, расположенного к югу от долины Кшемень, являются котловины палеоозёр, хорошо заметные в топографии местности. В ходе исследований, проведенных на берегах палеоозёр, было обнаружено свыше 120 археологических памятников. Более того, в горах, расположенных в нескольких километрах от Кремневой долины, были обнаружены новые пещерные объекты.

Плейстоцен, часто неофициально именуемый «ледниковым периодом», — эпоха четвертичного периода, которая началась 2,588 миллиона лет назад и закончилась 11,7 тысячи лет назад. Плейстоценовая эпоха началась после пьяченцского века плиоцена и сменилась голоценом. В стратиграфии имеет статус отдела. Подразделяется на гелазский, калабрийский, тибанийский и «верхний» ярусы.

Для Евразии и Северной Америки плейстоцен был характерен разнообразным животным миром, в который входили мамонты, шерстистые носороги, пещерные львы, бизоны, яки, гигантские олени, дикие лошади, верблюды, медведи (как существующие ныне, так и вымершие), гигантские гепарды, гиены, страусы, многочисленные антилопы. У многих животных холодных регионов планеты (например, у мамонта и шерстистого носорога) появился густой шёрстный покров и толстый слой подкожного жира. На равнинах паслись стада оленей и лошадей, на которых охотились пещерные львы и другие хищники. Человек прямоходящий появился в Африке около 2 млн лет назад, начал расселяться по югу Евразии, вплоть до Китая и Европы, в период 1,8—1 млн лет назад (например, дманисский гоминид, синантроп). А приблизительно 180 тысяч лет назад на животных начали охотиться и более современные люди — неандерталец, и человек разумный.

В ледниковые периоды оледенение доходило в некоторых районах до 40 параллели, общая площадь ледников составляла до 30 % поверхности суши. Ледниковый щит, достигавший толщины 1,5—3 км, удерживал огромную массу воды, падение уровня мирового океана во время оледенений достигало 70—100 м. В плейстоцене Антарктический ледяной щит обрёл современные очертания, Южные Анды были закрыты Патагонским ледяным щитом, оледенели также Новозеландские острова и Тасмания. Кордильерский и Лаврентийский ледяные щиты покрывали северо-запад и северо-восток Северной Америки соответственно. В Евразии Финно-скандинавский ледяной щит покрывал Скандинавский полуостров и Британские острова, Альпийский щит — район Альпийских гор, Сибирский щит — остальную северную Евразию. Возле ледников существовали обширные приледниковые озёра, испарение воды из которых тормозилось холодным климатом. Так, современные Большое Солёное озеро, озеро Юта, Раш и несколько других являются остатками древнего озера Бонневилль.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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