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АМАРБАЯСГАЛАН — Серебряная призерка чемпионата мира по спортивному метанию ножей

CentralAsia (MNG) -  

АМАРБАЯСГАЛАН Баяртсайхан работает судебно-медицинским экспертом Главного управления судебно-медицинских расследований и завоевала бронзовую медаль в индивидуальной категории на четыре метра на соревнованиях по метанию ножей прошлогоднего (2023 г.) международного спортивного фестиваля.

Тогда монгольская спортсменка Амарбаясгалан завоевала серебряную медаль в индивидуальной категории на 4 метра среди женщин на чемпионате мира по метанию ножа, который проходил в столице Беларуси Минске 14-17 ноября этого года.

В соревнованиях, которые прошли в Минском государственном центре олимпийской подготовки по легкой атлетике, спортсмены из Беларуси, Литвы, Латвии, Монголии, РФ и ряда других стран разыграли 34 комплекта медалей. Монголия заняла третье место в общекомандном зачете.

источник: MiddleAsianNews

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