Закон о бюджете Монголии на 2025 год принят на втором обсуждении

CentralAsia (MNG) -

Великий Государственный Хурал (парламент) обсудил и одобрил Закон о бюджете Монголии на 2025 год на втором обсуждении 12 декабря 2024 года, поскольку Президент Монголии наложил вето на первоначальный закон в целом, а правительство представило новую версию законопроекта после принятия парламентом вето.

Спикер парламента Амарбаясгалан Дашзэгвэ подчеркнул, что это обсуждение бюджета, которое было серьезным вызовом, произошедшим на первой очередной сессии недавно сформированного парламента, было примечательным и благотворным. «Президент Монголии в рамках своих полномочий наложил вето на государственный бюджет 2025 года и предыдущие решения парламента, связанные с ним. Парламент принял это вето как полностью оправданное с точки зрения политики и правовых оснований и поручил правительству переформулировать бюджет без дефицита. Этот вопрос привлек внимание общественности».

Амарбаясгалан Дашзэгвэ

Спикер отметил: «Это не является отражением слабости или неэффективности парламента, а скорее демонстрацией сбалансированности и взаимного контроля государственных властей. Оно поддерживает основополагающий принцип верховенства права и вновь вводит важные вопросы, касающиеся как общественных, так и государственных интересов, в национальный дискурс. Это отражает позитивную тенденцию в парламентском управлении. Следуя указаниям президента и парламента, правительство полностью переработало проект бюджета. Затем Великий Государственный Хурал оперативно и эффективно рассмотрел его посредством структурированного четырехэтапного процесса обсуждения, включающего широкое участие и конструктивные дебаты. Члены парламента подошли к этому вопросу с разных точек зрения. В результате пересмотренный бюджет гарантирует, что повседневная жизнь граждан, предприятий и деятельность государственных учреждений будут продолжаться без сбоев».

Амарбаясгалан также подчеркнул важность скорейшей реализации соответствующих мер после утверждения Закона о государственном бюджете на 2025 год. Конкретные меры включают:

Постоянные комитеты парламента должны решать вопросы, унифицировать понимание членов парламента и следовать соответствующим процедурным правилам, особенно в отношении уникальных аспектов обсуждения бюджета. Правительству следует создать ощутимую основу для антициклической экономической политики, рассмотреть предложения, внесенные членами парламента в ходе процесса рассмотрения бюджета, и сосредоточиться на дублировании деятельности правительственных организаций и сплоченности их функций и структур. Местные законодательные органы, такие как аймачные, муниципальные и районные советы, должны в срочном порядке утвердить свои соответствующие бюджеты на 2025 год. Последовательность и сроки исполнения бюджета, рамочные заявления, составление, представление, обсуждение и утверждение должны быть стандартизированы, а соответствующие законы разъяснены.

В связи с утверждением Закона о бюджете Монголии на 2025 год председатель Амарбаясгалан поручил соответствующим учреждениям и должностным лицам предпринять срочные меры, включая утверждение местных бюджетов аймаков, столицы, сомонов и районов.

источник: MiddleAsianNews

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