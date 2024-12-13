Монгольские боксеры завоевали в Бангкоке четыре бронзовые медали

CentralAsia (MNG) -

В столице Таиланда Бангкоке завершился чемпионат Азии по боксу среди любителей, в котором приняли участие 210 боксеров из 21 страны. Спортсмены разыграли 100 медалей в 25 весовых категориях среди мужчин и женщин.

Под руководством тренеров Ц.Даваацэрэна и А.Бат-Очира Монголию на турнире представляли восемь боксеров, четыре из которых завоевали бронзовые медали. В частности, медали завоевали мастер спорта международного класса Г.Бадмаараг в весовой категории до 63.5 кг среди женщин, а среди мужчин спортсмены Г.Лундаа (до 57 кг), О.Бямба-Эрдэнэ (до 71 кг) и Х.Бекнур (+91 кг)

По итогам соревнований сборная Узбекистана заняла первое место, завоевав 11 золотых, 6 серебряных и 3 бронзовые медали. Казахстан занял второе место с 9 золотыми, 5 серебряными и 6 бронзовыми медалями, а Таиланд занял третье место с 3 золотыми, 2 серебряными и 4 бронзовыми медалями. Китай занял четвертое место с 1 золотой, 4 серебряными и 2 бронзовыми наградами, в то время как Таджикистан замкнул пятерку лидеров с 1 золотой, 1 серебряной и 3 бронзовыми медалями. Монголия разделила 10-11-е места с Тайванем.

источник: МОНЦАМЭ

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