Монгольский университет науки и технологий украшает свой класс самым тяжелым металлом в мире

CentralAsia (MNG) - Самым распространенным тяжелым металлом на Земле является уран. Интересные факты об этом металле были представлены на недавно отремонтированных стенах класса в Монгольском университете науки и технологий (MУНТ). Ремонт был завершен в рамках меморандума о сотрудничестве, подписанного в 2023 году между MУНТ и компанией «Badrakh Energy», а проект был передан 4 декабря. Об этом сообщает GOGO.

На приеме директор MУНТ Т. Намнан сказал: «Мы рады, что вы вносите вклад в подготовку квалифицированных кадров с инженерным мышлением и опытом в Монголии».

«Badrakh Energy», которая развивает новый горнодобывающий сектор, тесно сотрудничает с MУНТ в подготовке специалистов в области геологии, горного дела, ядерных и химических технологий. Сотрудничество направлено на предоставление студентам ценного практического опыта посредством совместных проектов и стажировок, а также на организацию семинаров по внедрению технологии «In Situ Recovery» (ISR) и привлечение ученых и преподавателей к обучению у признанных на международном уровне экспертов.

Эти усилия являются частью запланированных инициатив в рамках меморандума о сотрудничестве.

Во время открытия нового класса генеральный директор «Badrakh Energy» Марк Мелеард сказал: «Поддерживая реконструкцию класса, наша компания участвует в подготовке квалифицированных специалистов для будущего урановой промышленности».

«Badrakh Energy» планирует создать 1600 рабочих мест, когда ее основные горнодобывающие операции начнутся в 2028 году, причем около 800 из них будут штатными сотрудниками компании.

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