Роспотребнадзор поставит в Монголию мобильную лабораторию

CentralAsia (MNG) - Мобильные лаборатории Роспотребнадзора регулярно поставляются в страны, являющимися партнерами РФ, до конца 2024 года такие лаборатории будут отправлены в семь дружественных стран. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Мобильные лаборатории различных форматов, оснащенные самым современным оборудованием, позволяют проводить диагностику в труднодоступных регионах страны, контролировать очаги инфекций и проводить эпидемиологические исследования в очагах групповой заболеваемости, и в течение суток их можно доставить в любую точку России, в любую точку мира. <…> С 2015 года мы передаем лаборатории партнерам по всему миру, и сегодня 35 наших мобильных противоэпидемических лабораторий работают в 14 странах и пользуются большим спросом. До конца этого года мы поставим лаборатории еще в семь стран», — сообщила она на V Международной научно-практической конференции по борьбе с инфекционными заболеваниями.

Она уточнила, что мобильные лаборатории будут направлены в Монголию, Эфиопию, Вьетнам, Республику Конго и Мадагаскар, а также переносные мобильные лаборатории — в Казахстан и Белоруссию.

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