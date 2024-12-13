Трамп намерен отправить на Украину войска ЕС для контроля прекращения огня, - WSJ

CentralAsia (CA) - Избранный президент США Дональд Трамп считает, что после прекращения режима огня на Украине следует разместить на ее территории «европейские силы» для контроля за соблюдением договоренностей, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. При этом, как сообщили источники издания, американские военные не будут вовлечены в эту миссию напрямую.

«Он хочет, чтобы европейские силы присутствовали на Украине для контроля за режимом прекращения огня»,— сказал один из собеседников газеты, передает «Интерфакс». Как именно в миссию по контролю будут вовлечены американские войска — не уточняется.

По данным WSJ, Дональд Трамп призывает европейские страны предпринимать больше действий, чтобы заставить власти Китая «оказать влияние на Кремль» для завершения боевых действий. В частности, господин Трамп предлагает странам Европы применять пошлины в отношении товаров из Китая. В конце ноября Дональд Трамп пообещал одним из первых своих указов после инаугурации ввести пошлины 10% на товары из Китая. Решение он объяснял высоким уровнем контрабанды в США запрещенных веществ.

Команда Дональда Трампа рассматривает как минимум три варианта урегулирования российско-украинского конфликта. Они, в частности, предполагают территориальные уступки Украины, а именно — заморозку боевых действий по линии фронта. При этом Украина, cогласно рассматриваемым сценариям, отказывается от вступления в НАТО (как минимум на ближайшие годы). Господин Трамп называл решение конфликта Москвы и Киева своим приоритетом во внешней политике.